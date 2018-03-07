Климкин также подчеркнул, что для общения с крымскими татарами необходимо приехать в Киев и встретиться с Меджлисом

"Меня все о Собчак и оккупирован Крым спрашивают, как будто других тем нет. Соблюдать украинского законодательства для въезда в оккупированных Крым - это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании в нелегитимных выборах на оккупированной территории - это точно шизофрения. Конечно, политическая ", - сообщил Климкин в Twitter .

Pavlo Klimkin ✔@PavloKlimkin Pavlo Klimkin✔@PavloKlimkin Мене всі про Собчак і окупований Крим питають,начебто інших тем нема.Дотримуватися укр. зкнд-ва для в’їзду в окупов. Крим-це звісно позитив. Але законний в’їзд для ведення нелегітимної кампанії до нелегітимних виборів на окупов.території-це точно шизофренія.Звичайно,політична 1/2 283

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"А чтобы пообщаться с крымскими татарами, надо приехать в Киев и встретиться с Меджлисом, который признан во всем мире и запрещен в оккупированном Крыму. Надеюсь, госпожа Собчак на стороне цивилизованного мира ", - добавил министр.Климкин также подчеркнул, что для общения с крымскими татарами необходимо приехать в Киев и встретиться с Меджлисом.

Pavlo Klimkin ✔@PavloKlimkin Pavlo Klimkin✔@PavloKlimkin А щоб поспілкуватися з кримськими татарами, треба приїхати до Києва та зустрітися з Меджлісом, який визнаний в усьому світі та заборонений в окупованому Криму. Сподіваюсь, пані Собчак на стороні цивілізованого світу :) 2/2 125

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Напоминаем, ранее Собчак, кандидат в президенты РФ, заявила в эфире "Эхо Москвы", что отправила в посольство Украины письмо с просьбой разрешить ей въехать на полуостров через территорию Украины .