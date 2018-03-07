|Готовимся к 8 марта: поздравления на все случаи жизни
|07.03.2018 11:52
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Уже завтра, в четверг, во всем мире будут отмечать Международный женский день. Украина не исключение - впереди нас также ожидает праздник весны, ну и конечно же четыре выходных дня.
Мужчины уже несколько дней поздравляют представительниц прекрасного пола, а в городах наблюдается праздничная суета. Ведь в день весны принято дарить подарки, цветы и говорить самые лучшие и теплые слова милым женщинам, чтобы они могли почувствовать себя настоящими королевами.
А поздравить с приходом весны нужно всех - жен, матерей, сестер, а также знакомых и коллег. И сделать это можно не только при помощи материальных благ - даже пару теплых слов будет приятно услышать каждой женщине. Поэтому мы собрали для вас вас лучшие варианты для поздравлений с праздником 8-го Марта.
Поздравления маме
Мамочка моя родная, С 8 Марта, дорогая!
Я скажу тебе любя, Лучше в мире нет тебя.
Я тебе желаю счастья, Пусть уходят все ненастья.
Красоты, любви, тепла Будь здоровой ты всегда!
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Пусть солнце светит для тебя, в душе цветут цветы.
Пускай сбываются всегда заветные мечты.
Сияй улыбкою своей и будь счастливой самой.
С Международным женским днем, моя родная мама!
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В женский день, 8 Марта, для любимой мамы
Подарю букет любви из слов нежных самых.
Не завянет пусть букет, пусть цветет пышнее,
Пусть на сердце у тебя станет с ним светлее.
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Береги себя, родная, не грусти напрасно.
Ведь поверь, что в твоей жизни будет все прекрасно.
Я желаю, чтоб была ты всегда счастливою,
Потому что ты моя мамочка любимая.
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Мамочка родная, с праздником весны!
Будут пусть любовью дни озарены.
Чаще улыбайся, пусть душа поет.
И удача в доме вечно пусть живет!
Поздравления бабушке
Лучше бабушки любимой никого на свете нет.
С Восьмым марта поздравляю, ей желаю долгих лет.
Пусть от счастья расцветает, улыбается, поет,
Пирогами угощает и печалиться нам не дает!
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Бабуля, в этот день весенний, тебе хочу я пожелать
Жить долго, ярко, без волнений и никогда не унывать!
Желаю я, чтоб сердце пело, чтоб только восторг жизнь несла,
Чтоб ты, родная, не болела и, словно розочка, цвела!
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Бабушка моя родная, с 8 Марта поздравляю!
Жить желаю много лет без нужды, хлопот и бед.
Пусть всегда все удается, в небе солнышко смеется,
Все вокруг пусть уважают, никогда не забывают
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Бабуля, родная, тебя поздравляю, тебе, моя бабушка, счастья желаю,
Любви - от родных, здоровья, удачи, чтоб были по силам любые задачи!
Всегда будь веселой, моя дорогая, тебя, от души, я с Весной поздравляю,
Живи, улыбайся, наслаждайся мечтой, и будь всегда бабушкой славной такой!
Поздравления любимой
Ты прекрасней всех цветов, солнца, моря, облаков.
Ты мой ангел, ты мой свет, никого нужнее нет!
В этот светлый день весны стань счастливее всех ты.
Нежности, тепла, любви, чтоб не знала ты тоски!
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Хочешь, сердце подарю? Ведь я так тебя люблю.
Тебя просто обожаю. С 8 Марта поздравляю!
Ты, любимая, прекрасна и божественна во всем.
Время мчится незаметно, когда мы с тобой вдвоем.
С 8 Марта поздравляю! И скажу тебе любя,
Что безумно обожаю я, любимая, тебя.
Будь всегда-всегда веселой, с чистой, светлою душой,
Замечательной, игривой. Я люблю тебя такой.
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Любимая, ты, как красивый цветок, ты так хороша и безумно красива!
Желаю тебе в этот весенний денек улыбок, веселья, добра, позитива!
Пусть каждый момент будет полон тепла, огромного счастья вместе со мной!
Хочу, чтобы ты, словно роза, цвела этой волшебной и нежной весной!
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Вдохни поглубже благовоние весенний, а волосы твои пусть гладит ветерок.
И станет праздничным пусть настроенье, пусть поцелуй весны коснется щек.
Любимая, я поздравляю с 8 Марта! Тепла и нежности желаю я теперь.
Пусть радостных мгновений миллиарды подарит каждый новый день тебе!
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Родная и любимая, какая ты красивая!
Ты яркий в моей жизни свет, тебя прекрасней в мире нет!
8-е марта к нам идет, поздравить повод мне дает
Тебя с днем женской красоты и подарить тебе цветы!
Тебе желаю, чтоб всегда сводила ты меня с ума
Своей безумной красотой и буду я всегда с тобой!
Поздравления сестре
Сестренка милая, родная, будь очень счастлива всегда.
Тебе от всей души желаю, чтобы сбылась твоя мечта!
Восьмого марта пусть теплом твое наполнится сердечко,
А жизнь - добром и волшебством, ведь нет чудесней человечка!
Пускай глаза твои сияют, как две ярчайшие звезды,
Пусть никогда не увядают в душе прекрасные цветы!
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8 марта, в день чудный, поздравить я тебя спешу,
Моя сестренка дорогая, и пожелать тебе хочу
Цветов и солнечного света, здоровья, бодрости, тепла.
Чтобы в глазах сияло счастье, любви чтоб не было конца.
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Сестренка милая, родная, тебя с весной я поздравляю.
Желаю быть неповторимой, единственной, всегда любимой,
Чертовски классной, безупречной и молодою вечно!
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Милая сестричка, поздравляю тебя с 8 Марта. Желаю всегда оставаться неотразимой, потрясающей, мечтательной, жизнерадостной, счастливой и любимой. Пусть в тебя всегда совмещаются неординарная и сильная личность, милая и нежная девушка, страстная и независимая женщина, замечательный и добрый человек.
Поздравления подруге
Ой, подружка, как дела? Я скучаю без тебя,
Очень крепко обнимаю, с 8 Марта поздравляю.
Будь здорова ты всегда, счастлива и весела,
Никогда не унывай, про меня не забывай.
Знай, что я тебя люблю, дружбой нашей дорожу.
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С 8 Марта поздравляю, ярких красок пожелаю.
Ты красивой всегда будь, про проблемы позабудь!
Ты цвети и развивайся, и всегда ты улыбайся.
Ты подруга лучшая, мудрая, нескучная!
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С Женским днем тебя, подруга! Пожелаю от души:
Пусть судьба не будет строгой, дни пусть будут хороши!
Пусть весна в душе не гаснет. Благ всех в дом тебе, тепла!
Чтоб весь год, как в женский праздник, со счастьем в сердце ты жила!
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Желаю в женский день тебе удачи, подруга ненаглядная моя,
Весны счастливой, яркой, не иначе, красивых звонких трелей соловья,
Невероятных утренних рассветов, еще прекрасных, светлых, теплых дней,
И лишь хороших жизненных сюжетов, пусть будет все окей в судьбе твоей!
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С днем 8 Марта и с весной поздравляю я тебя, подруга!
Небо пусть любуется тобой, пусть тебя не тронет злая вьюга,
Пусть цветы украсят твою жизнь, ну, а солнце пусть ее согреет,
Пусть мечты твои взмывают ввысь, я желаю сбыться им скорее!
Поздравления коллеге
Цвести желаем, расцветать, свои мечты осуществлять,
По-королевски всегда жить и быть любимыми, любить!
Пускай весна вам принесет веселье, весть и доход.
Здоровья, нежности, добра, чтоб быть счастливей, чем вчера!
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Пусть этой светлою весной мир будет яркий и цветной,
Чтоб каждый миг и каждый час ждала кругом удача вас!
С Международным женским днем, я вас, коллега, поздравляю.
Пусть восторг ваш наполнит дом. Успехов, счастья вам желаю!
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В карьере - роста, больше денег, чтоб были лишними они,
Почаще отпусков и премий, и пусть горят в глазах огни!
Пусть принесет восьмое марта вам счастье женское с утра:
Пусть чашка кофе, торт и роза украсят в этот день дела,
Поднимут Ваше настроенье, и принесут в делах везенье,
В работе - массу вдохновенья. Успех в карьере и в работе. И отдых каждую субботу.
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Девчонки, пусть эта весна подарит все, чего хотите,
Ведь жизнь у нас только одна: лишь позитив всегда ловите!
Пусть вас любимые мужчины все время носят на руках,
Для счастья будут пусть причины, чтоб свет блистал в ваших глазах!
Поздравления теще
Восьмого марта вам желаю, чтоб на душе цвела весна,
Чтобы мечта сбылась любая, чтоб счастья жизнь была полна!
Пускай не будет в жизни бед, здоровья вам желаю, сил,
Чтоб жить счастливо много лет, чтоб каждый миг добро дарил!
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Дорогая моя теща, с 8 Марта поздравляю,
Очень крепкого здоровья, от души я вам желаю.
Счастьем вы всегда сверкайте, будьте радостны всегда,
Без причины не грустите, вы нигде и никогда!
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С 8 Марта поздравляю, дорогая теща.
Сил желаю вам, здоровья, радости побольше.
Вас люблю я, дорогая, восхищаюсь вами,
Благ земных и мира в праздник от души желаю.
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С трепетом спешу поздравить вас с великим Женским днем!
И желаю, чтоб прошел он ярко, вкусно, с огоньком.
Будьте счастливы, здоровы. Пусть прибудет к вам с лихвой
Смеха, радостей, веселья, чувств и нежности большой!
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Дорогая теща, с праздником весенним!
Жить пусть станет проще, лучше - без сомнений.
Солнышком согреет славный месяц - март,
Уберет сомнения, даст победам старт.
Счастья станет больше, и во много раз,
Радость длится дольше - с 8 Марта вас!
Поздравления в прозе
Моя любимая, очаровательная, самая красивая и нежная, внимательная и заботливая, отзывчивая и понимающая, умеющая слушать и поддержать, прекрасная и мною обожаемая девочка, поздравляю тебя с 8 Марта! Оставайся собой, дари улыбку, будь счастливой, легкой и окрыленной! Люблю тебя, моя идеальная!
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С первым праздником весны, с расцветом природы, с торжеством женственности, с 8 Марта! Желаю изобилия эмоциональных красок, жизнелюбия, доброты, искренности, уникальности, самореализации, открытия в себе новых талантов, любви и удачи во всем!
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Будь всегда нежной, как первые мартовские цветы, и такой же необходимой, как приход весны после долгих дней зимы. Любви и веселья, очарования и улыбок
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Пусть в праздник женской красоты и очарования весна цветет в душе, а в сердце живет ожидание чудес и приятных сюрпризов, будьте всегда удивительны, неповторимы и совершенны!
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Спешу поздравить с 8 Марта! Желаю весне манить, пьянить, руководить, веселить, любовью одарить, быть весточкой добра, началом новых дел и птицей счастья. Миллион цветов и замечательного дня!
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В день 8 Марта пусть душа поет от счастья, радуют букеты первых цветов и сердце бьётся в предвкушении счастливых минут рядом с любимыми. Света, мира и отзывчивости окружающих!
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