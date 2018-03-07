Российских войск на территории Украины нет, а вооружение террористы «ДНР» и «ЛНР» берут «там же, где и другая сторона».

Такое заявление президент России Владимир Путин сделал в фильме журналиста Владимира Соловьева «Миропорядок 2018», передает Обозреватель.

«Наших войск там нет. Вооружения там довольно, и на вопрос о том, откуда берется это вооружение, я всегда отвечаю: там, где одна сторона берет, там всегда появляются возможности и у другой стороны», — сказал Путин.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

Также он заявил, что слова украинского руководства о том, что с территории России поступает оружие, гибнут военнослужащие украинской армии вызывает у него чувство ужаса.

«Я всегда, когда об этом думаю, на меня производит очень сильное чувство. Я считаю, что все там наши. Но мне хочется всегда спросить: от каких снарядов и пуль гибнут мирные жители Донбасса?» — добавил президент РФ.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира