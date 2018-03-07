Минздрав вынес на обсуждении еще одну часть номенклатуры лекарств для закупки за средства госбюджета 2018г

Министерство здравоохранения вынесло на общественное обсуждение перечень препаратов, закупаемых за средства государственного бюджета 2018 года, для детей с расстройствами психики, поведения спектра аутизма, детей с шизофренией, а также аффективными и гиперкинетическими рассторойствами.

Перечень препаратов состоит из 32 позиций – содержит девять международных непатентированных названий (МНН) разных форм выпуска.

Предложения принимаются до 13 марта.

Как сообщалось, в середине декабря 2017 года министерство вынесло на общественное обсуждение первую частьноменклатуры. Государственный бюджет на 2018 год предусматривает на закупку препаратов 5,9 млрд грн.