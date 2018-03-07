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Димопулос в тренажерном зале готовится к лету
07.03.2018 11:59
Певица Санта Димопулос показала свою тренировку. Димопулос: До лета осталось меньше трех месяцев Фото: santadimopulos / Instagram  Видео она разместила на своей странице в Instagram."До лета осталось меньше трех месяцев", – написала она.

@marcmegna is one of the best trainers I’ve ever met in my life (and I’ve met a lot * )! It was an amazing experience! I really miss @anatomy gym and the crazy workouts that I did there *  ——————————— До лета осталось меньше 3 месяцев *

Публикация от Santa * Dimopulos (@santadimopulos) Мар 6, 2018 в 9:53 PST

My training with @marcmegna part 2 *

Публикация от Santa * Dimopulos (@santadimopulos) Мар 6, 2018 в 11:41 PST
Ранее певица снялась обнаженной в бассейне и объяснила, что так она расслабляется в полной мере.Димопулос замужем за соучредителем сети спортивных клубов SportLife Игорем Кучеренко.Осенью 2016 года стало известно, что группа в составе Санты Димопулос, Татьяны Котовой и Ольги Романовской, которые ранее были участницами разных составов группы "ВИА Гра", начнет деятельность под названием Queens.

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