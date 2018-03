Певица Санта Димопулос показала свою тренировку. Димопулос: До лета осталось меньше трех месяцев Фото: santadimopulos / Instagram Видео она разместила на своей странице в Instagram."До лета осталось меньше трех месяцев", – написала она. @marcmegna is one of the best trainers I’ve ever met in my life (and I’ve met a lot * )! It was an amazing experience! I really miss @anatomy gym and the crazy workouts that I did there * ——————————— До лета осталось меньше 3 месяцев * Публикация от Santa * Dimopulos (@santadimopulos) Мар 6, 2018 в 9:53 PST My training with @marcmegna part 2 * Публикация от Santa * Dimopulos (@santadimopulos) Мар 6, 2018 в 11:41 PST Ранее певица снялась обнаженной в бассейне и объяснила, что так она расслабляется в полной мере.Димопулос замужем за соучредителем сети спортивных клубов SportLife Игорем Кучеренко.Осенью 2016 года стало известно, что группа в составе Санты Димопулос, Татьяны Котовой и Ольги Романовской, которые ранее были участницами разных составов группы "ВИА Гра", начнет деятельность под названием Queens. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



