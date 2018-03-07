Российский президент пожаловался, что США обманули его при евромайдан

"Мне иногда кажется - и думаю, что под этим есть определенные основания, - что кто-то сознательно подвел нас до такой степени, оказавшись на которой мы должны были действовать так, как мы действовали. Мало, конечно, ожидали, что мы будем действовать так быстро , так решительно, если не сказать - вызывающе " , - сказал Путин в фильме телеведущего Владимира Соловьева" Миропорядок 2018 ". Фильм размещен на странице Соловьева в "ВКонтакте", информирует LB.ua.

По словам Путина, он не сомневался, что будут санкции, но все равно решил аннексировать Крым. При этом российский президент выразил уверенность, что "в долгой игре Россия все равно выиграет".

Кроме того, Путин заявил, что США обманули его при евромайдан. По его словам, США просили его сделать все, чтобы тогдашний президент Украины не применил армию.

" К нам обратились и американские партнеры, они попросили нас, чтобы мы сделали все - я сейчас говорю почти дословное просьба - чтобы Янукович не применил армию. [...] Мы сказали:" Хорошо ". [...] В день состоялся государственный переворот. Ну хотя позвонили бы, хотя что-то сделали! " - сказал президент РФ.

По его словам, вместо этого со стороны Вашингтона была только "полная поддержка тех, кто совершил государственный переворот".