Фрагмент эфира, который вел одиозный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев, был опубликован в Интернете. Собчак первая взяла слово и решила ответить Жириновскому на волну оскорблений, которыми российский политик засыпал Собчак на минувших дебатах.

Бывшая телеведущая назвала Жириновского «клоуном», который нападает на людей и оскорбляет Собчак матерными словами.

В ответ на это Жириновский назвал Собчак «бомжом с улицы», которая в годы молодости Жириновского уже давно сидела бы в психушке.

При этом пользователи социальных сетей возмущаются тем, что дебаты и сами выборы в РФ были превращены российскими властями в откровенной политический фарс.

Ранее Собчак облила Жириновского водой во время дебатов:

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира