С начала действия программы "Доступные лекарства" перечень препаратов, которые предоставляются украинцам бесплатно, увеличился вдвое.

Об этом во время селекторного совещания по выполнению правительственной программы "Доступные лекарства" и проведению вакцинации населения сообщил вице-премьер-министр Украины , передает со ссылкой на .

"С 22 января 2018 года уже действует новый перечень препаратов, и в состав программы входят 239 препаратов, из которых 47 являются полностью бесплатными для граждан. То есть на более чем 80 препаратов расширилась программа в течение срока ее действия и вдвое с начала действия программы увеличился перечень бесплатных лекарств, предоставляемых украинцам", – сказал он.

Как добавил Розенко, в начале действия программы количество аптек, участвовавших в программе, достигало 4 тысяч, сейчас в программе участвуют 7 тысяч аптек.

"То есть доступные лекарства становятся еще более доступными для граждан. С начала действия программы более 20 млн украинцев воспользовались программой "Доступные лекарства", – подчеркнул вице-премьер-министр.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира