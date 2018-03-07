Порноактриса Стефани Клиффорд, также известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс, подала иск против президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, сообщает NBC News.

Женщина утверждает, что глава американского государства не подписал договор о неразглашении их отношений, которые продолжались с лета 2006 года до начала 2007 года.

Стоит отметить, что ранее адвокат президента США Майкл Коэн подтвердил, что выплатил из личных средств 130 тысяч долларов бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд, которая заявила об интимной связи с Трампом.

Как сообщал svodka.net ранее, пять сенаторов Соединенных Штатов Америки призвали президента Дональда Трампа уйти в отставку из-за сообщения о его домогательствах к женщинам .

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