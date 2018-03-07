Украинка Марта Костюк обыграла представительницу Польши Урсулу
Радванску со счетом 7:6 (7:3), 6:2. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке Костюк обыграла Радванску Фото: ЕРА 15-летняя
спортсменка обыграла 27-летнюю польку Урсулу
Радванску – 7:6 (7:3), 6:2.В следующем раунде Костюк
встретится с китаянкой Фан Ин Сунь.Призовой фонд соревнований
в Чжухае составляет $60 тыс.В юниорском рейтинге ITF Костюк
занимает пятую позицию, в рейтинге Женской теннисной
ассоциации – 185-ю.
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