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Костюк обыграла Радванску на старте турнира в Китае
07.03.2018 12:07
Украинка Марта Костюк обыграла представительницу Польши Урсулу Радванску со счетом 7:6 (7:3), 6:2. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Костюк обыграла Радванску Фото: ЕРА 15-летняя спортсменка обыграла 27-летнюю польку Урсулу Радванску – 7:6 (7:3), 6:2.В следующем раунде Костюк встретится с китаянкой Фан Ин Сунь.Призовой фонд соревнований в Чжухае составляет $60 тыс.В юниорском рейтинге ITF Костюк занимает пятую позицию, в рейтинге Женской теннисной ассоциации – 185-ю.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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