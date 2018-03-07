Фондовые индексы Европы падают, акции сталепроизводителей дешевеют на новости об отставке Кона

Европейские фондовые индексы снижаются в среду: трейдеры оценивают информацию об отставке экономического советника Белого дома Гэри Кона.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,3% - до 370,11 пункта.

Британский FTSE 100 уменьшился на 0,1%, французский CAC 40 - на 0,4%, германский DAX - на 0,3%, испанский IBEX 35 - на 0,3%, итальянский FTSE MIB - также на 0,3%.

Во вторник стало известно, что Г.Кон уходит в отставку из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом в отношении введения импортных пошлин на сталь и алюминий. Отставка Г.Кона еще больше снижает вероятность того, что власть Д.Трампа смягчит свою позицию в отношении пошлин, введение которых может инициировать торговую войну, отмечают эксперты.

Ранее Д.Трамп пообещал в скором времени подписать приказ о пошлинах на сталь в размере 25%, на алюминий - 10%.

"Отставка Г.Кона - плохая новость для рынков, - цитирует MarketWatch главного исполнительного директора McKinley Capital Роберта Джиллама. - Он имеет хорошую репутацию в инвестиционном сообществе, и его уход негативно отразится на настрое инвесторов в краткосрочной перспективе".

Акции горнодобывающих компаний, сталепроизводителей и автомобилестроительных концернов являются лидерами падения цен во вторник. Эти сектора, как ожидается, наиболее серьезно пострадают в случае реализации озвученного Д.Трампом плана.

Бумаги ArcelorMittal подешевели в ходе торгов на 2,2%, Thyssenkrupp - на 1,6%, BHP - на 1,8%, Rio Tinto - на 1,7%, Glencore - на 1,9%, Anglo American - на 2,1%.

Котировки акций Volkswagen, Daimler, BMW и Renault снизились соответственно на 2,9%, 1,6%, 1,2% и 0,9%.

Капитализация Rolls-Royce Holdings взлетела на 13% на сильной отчетности и прогнозах британской промышленной группы. Rolls-Royce зафиксировала доналоговую прибыль в размере 4,9 млрд фунтов ($6,79 млн) по итогам 2017 года по сравнению с убытком в 4,64 млрд фунтов годом ранее, а также увеличила выручку на 9%.

Темпы роста выручки Rolls-Royce в 2018 году будут выражаться "средним однозначным числом" в процентном выражении, прогнозируют в компании.

Стоимость бумаг Telecom Italia опустилась на 1,1%. Итальянская телекоммуникационная компания сообщила о снижении чистой прибыли в минувшем году на 38%, главным образом, из-за разовых расходов, связанных с реструктуризацией операций.

Telecom Italia также объявила, что планирует инвестировать в Италию 9 млрд евро в течение следующих трех лет, причем 50% этой суммы будет потрачено на расширение сети и инновации.

Акции британской Legal & General подорожали на 1,1%. Страховая компания увеличила прибыль в прошедшем году, в частности, благодаря разовому доходу, полученному в результате переоценки отсроченных обязательств в связи с налоговой реформой в США.