По причине плохих погодных условий на территории Киева общественный транспорт начал курсировать с отклонением от привычного графика движения. Об этом жителей предупредили представители городской государственной администрации, ссылаясь на заявление коммунального предприятия "Киевпастранс".

Отмечается, что причиной таких изменений послужила гололедица на дорогах Киева.

"С начала движения 7 марта на всех маршрутах общественного транспорта введено оперативное положение - курсирование с отклонением от графика движения - в связи со сложными погодными условиями (гололедица)", - подчеркивается в сообщении.

Стоит отметить, что по прогнозу синоптиков, утром с сохранением в первой половине дня в столице будет наблюдаться густой туман, а также гололедица. По этой причине водителей в столице попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге, включать габаритные огни или противотуманные фонари, а также избегать маневров.

Как сообщал svodka.net, в среду, 7 марта, и четверг, 8 марта, в столице ожидается облачная погода с прояснениями . Так, в среду пройдет небольшой мокрый снег с дождем. А 8 марта ожидаются небольшие осадки. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м / с.

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