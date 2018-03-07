Контракт с Киевом действует до 2019 года, и отсутствие договоренностей за пределами этого срока нервирует европейцев: дело в том, что даже при условии запуска Nord Stream 2 и «Турецкого потока» окончательно закрыть транзит по украинскому маршруту без потери объемов «Газпром» не сможет

Решение «Газпрома» развернуть новый виток газовой войны с Украиной и разорвать все контракты с «Нафтогазом» создает «фундаментальный риск» для российской компании на ключевом для нее, европейском рынке, предупреждает международное рейтинговое агентство S&P, информирует svodka.net.

Демарш «Газпрома» вновь порождает у клиентов «сомнения в относительно надежности поставок» из России и «снижает привлекательность трубопроводного газа «Газпрома» в сравнении с СПГ, другими видами топлива или альтернативными поставками газа по трубопроводам», говорится в опубликованном в понедельник обзоре агентства.

Это может не только ударить по рыночной доле «Газпрома», но «повлиять на решения регуляторов относительно планируемых Газпромом альтернативных маршрутов», включая «Турецкий поток» и Nord Stream 2, отмечает агентство.

Европу беспокоит судьба транзитного контракта — в прошлом году через Украину в Евросоюз ушло больше 90 млрд кубометров газа, или около половины всех поставок в ЕС, отмечает директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин.

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Его разрыв «усилит недоверие Европы к надежности поставок газа из России», в то время как репутацию «Северного потока» уже подмочила зима 2014-15 гг, когда «Газпром» сократил прокачку, пытаясь подорвать ресурсную базу украинского реверса», добавляет он.

Контракт с Киевом действует до 2019 года, и отсутствие договоренностей за пределами этого срока нервирует европейцев: дело в том, что даже при условии запуска Nord Stream 2 и «Турецкого потока» окончательно закрыть транзит по украинскому маршруту без потери объемов «Газпром» не сможет, объясняет аналитик S&P Александр Грязнов.

Если такое решение все же будет принято, оно с высокой вероятностью приведет к снижению экспортной выручки и, как следствие, падению доходов бюджета, предупреждает глава аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев: помимо налогов и экспортных пошлин государство недополучит дивиденды.

В конечном итоге за газовую войну придется платить населению: чтобы компенсировать финансовые потери «Газпром» может пролоббировать повышение тарифов внутри России, говорит Разуваев: «это отрицательно скажется на темпах экономического роста и вряд ли обрадует простых россиян».

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Одновременно с попытками усадить «Газпром» и «Нафтогаз» за стол переговоров, от европейцев следует «политических решений», считает RusEnergy Михаил Крутихин.

«Во-первых, будет ускорено строительство трубопроводов-интерконнекторов, позволяющих перебрасывать газ из страны в страну в случае перебоев в снабжении из России. Во-вторых, будут задействованы простаивающие мощности по импорту сжиженного природного газа и сооружены новые терминалы», — говорит он.

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