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Ведущие министры правительства Великобритании соберутся сегодня в связи с инцидентом со Скрипалем
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07.03.2018 12:15
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Следствие ознакомит членов правительства Великобритании с новыми
деталями дела о предполагаемом отравлении бывшего российского
шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Министры соберутся на
заседание по реагированию на чрезвычайные ситуации Фото: ЕРА
Следствие ознакомит членов правительства с новыми деталями
дела.Председательствовать на совещании по реагированию на
чрезвычайные ситуации будет министр внутренних дел Эмбер Радд.4
марта в английском Солсбери в бессознательном состоянии были
найдены Скрипаль и его дочь. Сейчас оба находятся в
критическом состоянии.Министр иностранных дел Борис Джонсон
подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые
доказательства участия РФ в возможном отравлении
Скрипаля.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в
Кремле не удивлены подозрениями о причастности РФ к
инциденту.По данным "Радио Свобода", вещество, которым,
предположительно, отравили бывшего российского разведчика
Скрипаля, использовали во время штурма захваченного
террористами театрального центра в Москве на Дубровке в 2002
году.В полиции и разведке Британии считают, что к попытке убийства
Скрипаля причастны россияне, сообщило The Times.Скрипаль является
бывшим офицером российской разведки. В 2006 году его осудили за
передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году
в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля
помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка
Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании.Дом в
Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году.В 2012 году скончалась
жена Скрипаля. При этом в свидетельстве о смерти указано, что она
умерла от рака, но соседи утверждают, что женщина погибла в
авиакатастрофе, отмечает издание Daily Mail.В 2017 году в
России в ДТП погиб его сын.
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