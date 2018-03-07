Следствие ознакомит членов правительства Великобритании с новыми деталями дела о предполагаемом отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Министры соберутся на заседание по реагированию на чрезвычайные ситуации Фото: ЕРА Следствие ознакомит членов правительства с новыми деталями дела.Председательствовать на совещании по реагированию на чрезвычайные ситуации будет министр внутренних дел Эмбер Радд.4 марта в английском Солсбери в бессознательном состоянии были найдены Скрипаль и его дочь. Сейчас оба находятся в критическом состоянии.Министр иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены подозрениями о причастности РФ к инциденту.По данным "Радио Свобода", вещество, которым, предположительно, отравили бывшего российского разведчика Скрипаля, использовали во время штурма захваченного террористами театрального центра в Москве на Дубровке в 2002 году.В полиции и разведке Британии считают, что к попытке убийства Скрипаля причастны россияне, сообщило The Times.Скрипаль является бывшим офицером российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании.Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году.В 2012 году скончалась жена Скрипаля. При этом в свидетельстве о смерти указано, что она умерла от рака, но соседи утверждают, что женщина погибла в авиакатастрофе, отмечает издание Daily Mail.В 2017 году в России в ДТП погиб его сын. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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