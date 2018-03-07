"Это оставляет возможность для еще одного транша в этом году. Такие планы"

"С 17,5 млрддолларов программы мы состоянию на сейчас получили 8,5 млрд. Следующий транш должен быть около 1,9 миллиарда долларов. Это оставляет возможность для еще одного транша в этом году. Такие планы. Надеюсь, что это будет сделано. гораздо важнее было бы, если говорить глобально, первый раз в истории Украины успешно завершить программу МВФ - ее срок заканчивается в марте следующего года ", - заявил в интервью РБК-Украина министр Александр Данилюк.

"Если говорить с позиции Министерства финансов, нам важнее не количество и даже не сумма траншей, а прогресс в программе. Ни копейки из тех денег, которые привлекаются по программе МВФ, не идет на финансирование бюджета. Эти деньги идут в резервы Национального банка на укрепление национальной валюты. Чем больше резервы, то стабильная национальная валюта. Плюс - чем больше мы демонстрируем прогресс, а он измеряется решениями о выделении траншей, тем сильнее сигнал для тех, кто интересуется инвестированием в страну, мы успешно продвигаемся по программе еформ ", - сказал он.

Он также добавил, что Украина пока не начнет переговоры о новой программе. "Даже если мы будем обсуждать новую программу, то делать это после завершения текущей", - сказал министр.

Напомним, что кредит МВФ было предоставлено по 4-летней программе расширенного финансирования (EFF) в марте 2015 года. На сегодня из этой суммы получено $ 8,7 млрд . Первый транш в размере $ 5 млрд было выделено сразу после подписания программы, второй на сумму $ 1,7 млрд - в августе 2015 года, третий в размере $ 1 млрд - в сентябре 2016 и последний, четвертый в размере $ 1 млрд - в апреле 2017 года.