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В музее во Франции появится мраморная статуя обнаженной Ангелы Меркель (фото)
07.03.2018 12:17
В музее во Франции появится мраморная статуя обнаженной Ангелы Меркель (фото) Во Франции покажут мраморную статую обнаженной канцлера Германии Ангелы Меркель.

Скульптуру создал алжирский художник Адель Абдессемед.

Об этом сообщает The Art Newspaper.

Статую с Меркель двумя ее подругами создавалась на основе фотографии, сделанной во времена участия канцлера Германии в Союзе свободной немецкой молодежи.

Художник назвал свою работу «Красивая». Статуя исполнена в классическом стиле «Трех граций» скульптора Антонио Кановы.

Увидеть скульптуру можно будет на выставке Абдессемеда под названием L’Antidote с марта по июль в музее MAC Lyon на юге Франции.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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