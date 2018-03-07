Скульптуру создал алжирский художник Адель Абдессемед.

Об этом сообщает The Art Newspaper.

Статую с Меркель двумя ее подругами создавалась на основе фотографии, сделанной во времена участия канцлера Германии в Союзе свободной немецкой молодежи.

Художник назвал свою работу «Красивая». Статуя исполнена в классическом стиле «Трех граций» скульптора Антонио Кановы.

Увидеть скульптуру можно будет на выставке Абдессемеда под названием L’Antidote с марта по июль в музее MAC Lyon на юге Франции.

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