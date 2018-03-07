Кандидат в президенты также отметила, что не будет вести агитацию в Крыму.

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак сообщила, что обратилась в украинское посольство с просьбой разрешить ей посетить Крым, информирует svodka.net.

«Я уже направила письмо в посольство Украины, мы ждем ответа. Я направила. Если я поеду в Крым, то только через украинскую территорию. Я считаю, что это правильно», — сказала Собчак в эфире радиостанции «Эхо Москвы», отвечая на вопрос, поедет ли она в Крым как кандидат в президенты РФ.

«Если я получу согласие на этот въезд, я поеду туда», — добавила она.

Ранее Собчак заявляла, что Крым с точки зрения международного права является украинским, его присоединение к России незаконно и на полуострове необходимо провести новый референдум. Кандидат в президенты также отметила, что не будет вести агитацию в Крыму.

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