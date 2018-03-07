Злоумышленник оказал сопротивление и бросил гранату в авто сотрудника СБУ, пишет УНН. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Взрыв авто в Киеве возле метро "Лесная" оказался результатом операции СБУ Фото: kyiv.npu.gov.ua Инцидент произошел в ночь на 7 марта. Сотрудники СБУ проводили контрольную закупку боеприпасов. В момент, когда сотрудники спецслужбы пытались поймать злоумышленника, тот оказал сопротивление и, убегая, бросил в салон машины гранату – вероятно, РГД-5. По данным агентства, подозреваемый – сотрудник одного из спецподразделений Национальной полиции.Столичной полицией был введен план "Сирена" – на поиски злоумышленника ориентированы все патрульные наряды и оперативники столицы. Как сообщает сайт киевской полиции, в результате взрыва один человек получил осколочное ранение и был доставлен в больницу. Машина сгорела полностью, пожар тушили сотрудники ГСЧС. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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