Злоумышленник оказал сопротивление и бросил гранату в авто
сотрудника СБУ, пишет УНН. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Взрыв авто в Киеве возле метро "Лесная" оказался
результатом операции СБУ Фото: kyiv.npu.gov.ua Инцидент произошел в
ночь на 7 марта. Сотрудники СБУ проводили контрольную закупку
боеприпасов. В момент, когда сотрудники спецслужбы пытались поймать
злоумышленника, тот оказал сопротивление и, убегая, бросил в салон
машины гранату – вероятно, РГД-5. По данным агентства,
подозреваемый – сотрудник одного из спецподразделений
Национальной полиции.Столичной полицией был введен план
"Сирена" – на поиски злоумышленника ориентированы все
патрульные наряды и оперативники столицы. Как сообщает сайт
киевской полиции, в результате взрыва один человек получил
осколочное ранение и был доставлен в больницу. Машина сгорела
полностью, пожар тушили сотрудники ГСЧС.
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