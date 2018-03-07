В результате инцидента сгорела "Тойота Камри". преступники скрылись

В результате инцидента сгорел автомобиль "Тойота Камри", преступники скрылись.

" Жесть в Киеве на" Лесной ": взорваны две гранаты, сгорела" Тойота Камри ", есть пострадавшие, двое бандитов скрылись в направлении Броваров. Окончательное число пострадавших на данный момент неизвестно. Точно знаем, что осколком поранено1 человека, ей оказывают помощь ", - сообщает dtp.kiev.ua.

Согласно сообщению, полиция объявила план "Перехват". Броварской проспект перекрыт в направлении Броваров.

По данным Киева оперативного , на Броварском проспекте на ходу загорелся автомобиль. При этом издание добавляет, что по словам очевидцев, "произошел взрыв, сразу после которого двое молодых людей в синей камуфляжной форме бежали в сторону города Бровары".

Полиция Киева утром в среду сообщила, что машину подорвал гранатой неизвестный рядом с остановкой общественного транспорта. Одного человека с осколочным ранением доставили в больницу. На поиски злоумышленника ориентированы все патрульные наряды и оперативников столицы. Введен план "Сирена".