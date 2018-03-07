Об этом сообщает Financial Times.

Напиток будет выпущен для японского рынка в категории продуктов, известной в стране как «чжухай» (Chu-Hi) – слабоалкогольные напитки с фруктовыми вкусами. В этом сегменте ему придется соперничать с местными продуктами: Strong Zero, Highball Lemon и Slat.

Решение о выпуске алкогольного напитка Coca-Cola приняла в связи с сокращением продаж в своем основном бизнесе, связанном с газированными напитками.

Снижение потребления сахара молодыми людьми по всему миру заставляет компанию инвестировать в продукты в таких быстрорастущих сегментах, как вода и чай.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира