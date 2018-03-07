|Coca-Cola собирается выпустить в продажу первый в истории компании алкогольный напиток
|07.03.2018 12:25
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Об этом сообщает Financial Times.
Напиток будет выпущен для японского рынка в категории продуктов, известной в стране как «чжухай» (Chu-Hi) – слабоалкогольные напитки с фруктовыми вкусами. В этом сегменте ему придется соперничать с местными продуктами: Strong Zero, Highball Lemon и Slat.
Решение о выпуске алкогольного напитка Coca-Cola приняла в связи с сокращением продаж в своем основном бизнесе, связанном с газированными напитками.
Снижение потребления сахара молодыми людьми по всему миру заставляет компанию инвестировать в продукты в таких быстрорастущих сегментах, как вода и чай.
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