В ЕС гордятся достижениями в обеспечении равенства женщин, но признают необходимость сделать еще многое ради этой цели

Равенство между женщинами и мужчинами - одна из фундаментальных ценностей Европейского союза, освященная Договором о ЕС, говорится в совместном заявлении пятнадцати членов Европейской комиссии (ЕК) по случаю Международного женского дня.

"Наш союз всегда был в авангарде борьбе против дискриминации по признаку пола, и мы можем гордиться достигнутым прогрессом: Европа является одним из наиболее безопасных и эгалитарных мест в мире для женщин", - говорится в документе, распространенном в Брюсселе.

Однако, отмечается в заявлении, эта работа еще не завершена.

"Еще остается пройти долгий путь, чтобы по-настоящему обеспечить полное равенство. Женщины и девушки по-прежнему остаются объектами домогательств, злоупотреблений и насилия", - констатировали в ЕК.

В ЕК также указывают на то, что женщины все еще получают меньшую, чем мужчины, зарплату и имеют меньше возможностей для карьеры и профессионального роста.

"Мы хотим, чтобы женщины и девушки достигали равенства во всех аспектах жизни: в доступе к образованию, в равенстве в вознаграждении за равный труд, в возможностях занимать посты высокого уровня на предприятиях и в политике, а также в защите от насилия", - подчеркивается в коммюнике.

Кроме этого, в нем говорится, что абсолютным приоритетом ЕК является обеспечение возможностей для руководящей роли женщин и их "экономической эмансипации". Так, ЕС предложил новое законодательство, направленное на улучшение равновесия между профессиональной жизнью и частной жизнью работающих родителей, и план действий по устранению неравенства в оплате труда женщин и мужчин.

В документе приводятся цифры, свидетельствующие, что в начале 2018 года процент женщин, занимающих руководящие посты в ЕК, достигал 36%, то есть на 11% больше, чем это было в начале мандата ЕК в ноябре 2014 года. Председатель ЕК Жан-Клод Юнкер при этом обязался довести этот показатель до 40% до конца своего мандата 31 октября 2019 года.

"Равенство между мужчинами и женщинами - это не только вопрос справедливости и законности в Европе, это также необходимость для достижения прочного мира, безопасности, развития экономического роста и процветания во всем мире", - считают в ЕК.