В ближайшее время в отставку намерен уйти экономический советник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Гэри Кон, сообщают РИА Новости.

"Я благодарен президенту за предоставленную мне возможность (работать в Белом доме - ред.) и желаю ему и администрации больших успехов в будущем", - заявил американский политик.

По некоторым данным, Кон решил покинуть свой пост из-за решения Трампа ввести экономические пошлины на импорт стали и алюминия в США.

Стоит отметить, что с момента инаугурации Дональда Трампа его команду покинули более десяти человек.

Как сообщал svodka.net ранее, порноактриса Стефани Клиффорд, также известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс, подала иск против президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа .

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