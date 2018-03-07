|НАБУ проводит обыски у помощника Ляшко и у мэра Вишневого
|07.03.2018 12:29
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Обыски связаны с делом о предложении взятки и.о. министру здравоохранения Уляне Супрун
Детективы Национального антикоррупционного бюро с утра проводят обыски дома у помощника Олега Ляшко Олега Богачова, информирует svodka.net.
Как сообщают источники «Украинской правды», обыски по делу о предложении взятки и.о. министру здравоохранения Уляне Супрун также проходят у городского главы Вишневого на работе и дома.
Якобы помощник-консультант Ляшко – Олег Богачов – от имени мэра Вишневого предлагал Супрун квартиру в новострое в Вишневом, если она посодействует в получении медицинского оборудования для горбольницы Вишневого.
Уляна Супрун на просьбу подтвердить ситуацию предложила обращаться в НАБУ.
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