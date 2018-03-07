|Взрыв у метро в Киеве совершил бывший Беркута, - СБУ
|07.03.2018 12:31
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СБУ проводила операцию по задержанию торговца оружиемПресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что взрыв у станции метро Лесная в Киеве, в результате которого пострадал один человек, совершил прежний Беркута.
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice/
По ее словам, работники СБУ проводили спецоперацию по задержанию торговца оружием, который является работником полиции. При задержании он бросил гранату, сообщает Интерфакс-Украина.
"Это была спецоперация СБУ по задержанию торговца оружием, бывшего беркутовца, нынешнего работника полиции. При задержании он бросил гранату в нашего сотрудника", - сказала она.
Гитлянская добавила, что по этому факту возбуждено уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
По ее словам, у пострадавшего работника СБУ легкие телесные повреждения.
Напомним, на Броварском проспекте в Киеве возле станции метро "Лесная" взорвались гранаты. В результате инцидента сгорел автомобиль "Тойота Камри", преступники скрылись.