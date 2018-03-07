СБУ проводила операцию по задержанию торговца оружием

По ее словам, работники СБУ проводили спецоперацию по задержанию торговца оружием, который является работником полиции. При задержании он бросил гранату, сообщает Интерфакс-Украина.

"Это была спецоперация СБУ по задержанию торговца оружием, бывшего беркутовца, нынешнего работника полиции. При задержании он бросил гранату в нашего сотрудника", - сказала она.

Гитлянская добавила, что по этому факту возбуждено уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

По ее словам, у пострадавшего работника СБУ легкие телесные повреждения.