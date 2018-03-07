НБУ на аукционе в среду купил $58,8 млн по курсу до 26,12 грн/$1

Национальный банк Украины (НБУ) во время аукциона по покупке валюты в среду удовлетворил 21 заявку на общую сумму $58,8 млн, сообщается на веб-сайте центробанка.

По данным НБУ, на аукцион объемом до $100 млн было подано 30 заявок на общую сумму $68,7 млн по курсу от 26,1 грн/$1 до 26,1245 грн/$1.

Курс отсечения был установлен на уровне 26,119 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,1119 грн/$1.

Во время предыдущего аукциона, 2 марта, Нацбанк удовлетворил 10 заявок на общую сумму $17 млн по курсу до 26,55 грн/$1.

Всего на аукцион объемом до $50 млн было подано 18 заявок на $29 млн по курсу от 26,54 грн/$1 до 26,6 грн/$1.

Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,5472 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду к 12:00 кв укрепился до 26,1019 грн/$1 с 26,349 грн/$1. Торговый оборот к указанному времени составил $149,2 млн.