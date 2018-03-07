Список людей, которые погибли вследствие авиакатастрофы с участием военного самолета Ан-26, которая случилась при посадке в Сирии, был обнародован российским изданием Газета.ру. В числе погибших такие граждане Российской Федерации: командир экипажа, майор Смирнов С. Г

старший лейтенант Сафронов Д. В.

старший лейтенант Панов М. А.

старший лейтенант Алтунин К. Н.

сержант Осипкин А. В.

старший сержант Епифанов

капитан 1 ранга Сачук А. Н.

капитан 1-го ранга Моисеев М. А.

полковник Федун С. В.

майор Морозов А. Л.

старший сержант Лушков С. В.

прапорщик Григорьев М. А.

капитан Горбань К. А.

капитан Гайдарханов Э. С.

младший сержант Белов А. И.

старший сержант Богатырев З. М.

майор Маунев М. И.

капитан Пыленок А. А.

капитан Шейнцвит С. В.

старший прапорщик Грабовский С. В.

майор Чагин Е. В.

капитан Труфанов А. В.

майор Кукушкин Д. И.

старший лейтенант Шевченко А. А.

ефрейтор Коломойцев И. К.

майор Микрюков В. В.

капитан медицинской службы Распутин Н. Б.

сержант Сереженков Е. А.

младший сержант Чапдаров Б. Р.

старший лейтенант Левчук Г. С. Стоит отметить, что в нынешнее время нет официального подтверждения данной информации со стороны властей Российской Федерации. Как сообщал svodka.net, на территории аэродрома Хмеймим в Сирии вследствие крушения транспортного самолета Ан-26 Российской Федерации скончались 32 человека . Причина катастрофы, скорее только, - техническая неисправность самолета. Позже стало известно, что транспортный самолет Ан-26 Российской Федерации, который разбился на территории Сирии, уже во время захода на посадку вел себя внештатно . Самолет очень сильно накренился и садился "почти боком". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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