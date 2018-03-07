|Крушение Ан-26 в Сирии: Россия опубликовала список погибших
|07.03.2018 12:34
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Список людей, которые погибли вследствие авиакатастрофы с участием военного самолета Ан-26, которая случилась при посадке в Сирии, был обнародован российским изданием Газета.ру.
В числе погибших такие граждане Российской Федерации:
Стоит отметить, что в нынешнее время нет официального подтверждения данной информации со стороны властей Российской Федерации.
Как сообщал svodka.net, на территории аэродрома Хмеймим в Сирии вследствие крушения транспортного самолета Ан-26 Российской Федерации скончались 32 человека. Причина катастрофы, скорее только, - техническая неисправность самолета.
Позже стало известно, что транспортный самолет Ан-26 Российской Федерации, который разбился на территории Сирии, уже во время захода на посадку вел себя внештатно. Самолет очень сильно накренился и садился "почти боком".
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