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Крушение Ан-26 в Сирии: Россия опубликовала список погибших
07.03.2018 12:34

Список людей, которые погибли вследствие авиакатастрофы с участием военного самолета Ан-26, которая случилась при посадке в Сирии, был обнародован российским изданием Газета.ру.

В числе погибших такие граждане Российской Федерации:

  • командир экипажа, майор Смирнов С. Г
  • старший лейтенант Сафронов Д. В.
  • старший лейтенант Панов М. А.
  • старший лейтенант Алтунин К. Н.
  • сержант Осипкин А. В.
  • старший сержант Епифанов
  • капитан 1 ранга Сачук А. Н.
  • капитан 1-го ранга Моисеев М. А.
  • полковник Федун С. В.
  • майор Морозов А. Л.
  • старший сержант Лушков С. В.
  • прапорщик Григорьев М. А.
  • капитан Горбань К. А.
  • капитан Гайдарханов Э. С.
  • младший сержант Белов А. И.
  • старший сержант Богатырев З. М.
  • майор Маунев М. И.
  • капитан Пыленок А. А.
  • капитан Шейнцвит С. В.
  • старший прапорщик Грабовский С. В.
  • майор Чагин Е. В.
  • капитан Труфанов А. В.
  • майор Кукушкин Д. И.
  • старший лейтенант Шевченко А. А.
  • ефрейтор Коломойцев И. К.
  • майор Микрюков В. В.
  • капитан медицинской службы Распутин Н. Б.
  • сержант Сереженков Е. А.
  • младший сержант Чапдаров Б. Р.
  • старший лейтенант Левчук Г. С.

 

Стоит отметить, что в нынешнее время нет официального подтверждения данной информации со стороны властей Российской Федерации.

Как сообщал svodka.net, на территории аэродрома Хмеймим в Сирии вследствие крушения транспортного самолета Ан-26 Российской Федерации скончались 32 человека. Причина катастрофы, скорее только, - техническая неисправность самолета. 

Позже стало известно, что транспортный самолет Ан-26 Российской Федерации, который разбился на территории Сирии, уже во время захода на посадку вел себя внештатно. Самолет очень сильно накренился и садился "почти боком".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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