Компания Lexus представила на автосалоне в Женеве свой компактный кроссовер Lexus UX. Новинка получила осторожный дизайн, гибридную силовую установку и систему полного привода.

В Женеве представили компактный кроссовер Lexus UX, информирует svodka.net.

Автомобиль является самым компактным кроссовером японского производителя. Lexus UX оснащен гибридной силовой установкой и системой полного привода.Об этом сообщает CarsGuide.

В экстерьере автомобиля доминируют плавные линии, у задних дверей появились традиционные ручки, а спереди расположена фирменная решетка радиатора.

При изготовлении кроссовера были использованы композитные материалы и алюминий.

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Автомобиль оснащен силовой установкой четвертого поколения, которая включает новый мотор Dynamic Force, мощность которого составляет 145 лошадиных сил. Мотор дополнен вариатором , а также комплектом никель-металлгидридных батарей и электромотором, который расположен на задней оси.

По информации производителя, суммарная мощность силовой установки составляет 178 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что компания Skoda представила на автосалоне в Женеве гибридный кроссовер Vision X.

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