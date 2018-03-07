|Компактный кроссовер Lexus UX представили на автосалоне в Женеве
|07.03.2018 12:37
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Компания Lexus представила на автосалоне в Женеве свой компактный кроссовер Lexus UX. Новинка получила осторожный дизайн, гибридную силовую установку и систему полного привода.
В Женеве представили компактный кроссовер Lexus UX, информирует svodka.net.
Автомобиль является самым компактным кроссовером японского производителя. Lexus UX оснащен гибридной силовой установкой и системой полного привода.Об этом сообщает CarsGuide.
В экстерьере автомобиля доминируют плавные линии, у задних дверей появились традиционные ручки, а спереди расположена фирменная решетка радиатора.
При изготовлении кроссовера были использованы композитные материалы и алюминий.
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Автомобиль оснащен силовой установкой четвертого поколения, которая включает новый мотор Dynamic Force, мощность которого составляет 145 лошадиных сил. Мотор дополнен вариатором , а также комплектом никель-металлгидридных батарей и электромотором, который расположен на задней оси.
По информации производителя, суммарная мощность силовой установки составляет 178 лошадиных сил.
Ранее сообщалось, что компания Skoda представила на автосалоне в Женеве гибридный кроссовер Vision X.
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