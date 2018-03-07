Немного зрады подброшу нам в новости, чтобы сохранить адекватное восприятие реальности. Пока мы празднуем победу в газовом вопросе над «Газпромом», теряем в угольном направлении. Да, при всех наших запасах и работающих шахтах угля Украине не хватает. И мы будем увеличивать его закупки в следующем году на 11,3%. За валюту, естественно. Вишенка на торте – мы его будем закупать у России. Гибридная война, вот такая гибридная. Своим шахтерам недоплатим, зато российских загрузим работой. И деньгами, конечно. Не спрашивайте меня где тут логика – сам найти не могу.

Итак, Украина планирует в 2018 году увеличить импорт углей энергетических марок на 11,3% (на 573,9 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 5 млн 668,5 тыс. тонн. Об этом пишет руководитель директора энергетических рынков Министерства энергетики и угольной промышленности Ольга Буславец. По ее данным, в частности из РФ планируется импортировать 4 млн 881,5 тыс. тонн (+29,6% к 2017-му), из США – 664 тыс. тонн (+47,7%), из ЮАР – 123 тыс. тонн (-83,8%).

На самом деле даже наш полный отказ от закупки антрацита в России проблемы не решает. Рынок угля марки «А» довольно тесный и если мы его купим не в РФ, мы все равно освобождаем для них территорию. Так или иначе, но на рынке антрацита Россия с нашей помощью свое заработает. Мы можем что-то сделать? Конечно. После потери шахт в Донбассе у нас нет своего антрацита. Совсем нет – Павлоградуголь и Львоско-Волынский бассейн добывают газовую группу, то есть уголь марки «Г». Решение конечно – переводим все блоки украинских ТЭС на марку «Г» и с антрацитом прощаемся. Потому что сегодня Россия шантажирует нас газом, а завтра перейдет на антрацит. Или не завтра, а следующей зимой. Ударить в холод – самый удобный вариант. Им все равно где давить, лишь бы доказать, что мы без них не можем. Так что такие варианты стоит обрубать на старте. И, да, независимость это платная опция. За независимость нужно платить.

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Дорого? Да, перевод одного блока стоит минимум 120 млн гривен. И требует до полугода времени. Но зато потом мы загружаем заказами свои шахты и платим гривнами своим горнякам. А не долларами российским. Как по мне, решение вполне логичное и очевидное. Работу – украинцам. Антрацит из РФ (а может быть и из Донбасса даже) – это не к нам. И все просто сделать – с помощью экономических рычагов. Приоритет включению блоков на газовом угле. Антрацит – в самом крайнем случае. Но некоторые чиновники в Кабмине (вот не хочу сейчас по фамилиям называть, кому надо знает) и в Антимонопольном комитете не согласны. Они считают, что лучше увеличивать импорт антрацита, пусть даже и из РФ. Это как бы «здоровая конкуренция». Хотя на мой взгляд, когда дело касается импорта из России слово «здоровое» вообще использовать нельзя.

Ау, дорогие друзья! У нас отрицательный торговый баланс. И все направления, где мы можем не тратить валюту, а обойтись своими силами, в приоритете. Тем паче, что по газу, углю и нефти Украина может за несколько лет стать совершенно независимой от импорта. Давайте уже свои ресурсы использовать, а не платить за импорт. Это вообще правильное с точки зрения экономики решение. Не говоря уже о финансировании российских предприятий.

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