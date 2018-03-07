Предприятия Украины увеличили в январе потребление газа на 33,8%, население и бюджетники снизили на 18,8%

Украина январе 2018 года снизила потребление природного газа на 6,3% (0,322 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 4,792 млрд куб. м. Такие данные приводит Министерство энергетики и угольной промышленности

Промышленность, в частности, потребила в январе 1,399 млрд куб. м (+33,8% к январю-2017), население и бюджетные организации – 1,939 млрд куб. м (-18,8%), ТКЭ – 1,174 млрд куб. м (-12,9%). Производственно-технологические расходы (ПТР) составили 0,28 млрд куб. м (-15,7%).

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Как сообщалось, Украина в 2017 году снизила потребление природного газа на 0,5% (0,161 млрд куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 32,2 млрд куб. м. В частности, промышленность потребила 10,8 млрд куб. м (+12,5% к 2016-му), население и бюджетные организации – 11,6 млрд куб. м (-6,9%), ТКЭ – 6 млрд куб. м (-14,7%). ПТР составили 3,8 млрд куб. м (+16,2%).