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НАБУ проводит обыски по заявлению Ульяны Супрун
07.03.2018 12:38
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в рамках нового уголовного производства по заявлению исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун. Супрун занимает должность с 22 июля 2016 года Фото: Уляна Супрун / Facebook "Утром провели несколько обысков в рамках нового уголовного производства", – говорится в сообщении. Отмечается, что детали обысков пока неизвестны.22 июля 2016 года Кабмин назначил Супрун и.о. министра здравоохранения.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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