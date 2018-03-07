Сотрудники Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в
рамках нового уголовного производства по заявлению исполняющей
обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун. Супрун
занимает должность с 22 июля 2016 года Фото: Уляна Супрун /
Facebook "Утром провели несколько обысков в рамках нового
уголовного производства", – говорится в
сообщении. Отмечается, что детали обысков пока неизвестны.22
июля 2016 года Кабмин назначил Супрун и.о. министра
здравоохранения.
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