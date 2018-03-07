Coca-Cola планирует завоевать долю в сегменте "Тюхай" - напитков с фруктовыми вкусами

Об этом пишет The Financial Times .

Решение о выпуске нового продукта, предназначенного в первую очередь для японского рынка, в руководстве компании назвали историческим.

Coca-Cola планирует завоевать долю в сегменте "Тюхай" - напитков с фруктовыми вкусами, содержащих около 5% алкоголя. По данным японских аналитиков, рынок напитков "Тюхай" с 2013 года демонстрирует ежегодный рост на 5-25%.

О том, что Coca-Cola может выпустить алкогольный напиток, ранее заявил глава японского подразделения компании Джордж Гардуньо, отвечая на вопрос о том, какие новые продукты готовятся к выходу на рынок в 2018 году.

Coca-Cola, как и другие производители газированных безалкогольных напитков, в последние годы сталкивается со снижением продаж по всему миру. Такая тенденция связана с тем, что потребители сокращают потребление напитков, содержащих сахар.