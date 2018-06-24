По данным подсчета более 97% бюллетеней Эрдоган приобретает около 52,6% голосов

"По неофициальным результатам, наша нация доверила нам президентство и возглавить исполнительную ветвь власти, отдав предпочтение нашему "Народном Альянса", что является большой ответственностью", - цитирует Эрдогана Hurriyet Daily News.

Эрдоган выразил надежду, что никто "не будет пытаться испачкать выборы, чтобы скрыть свою неудачу".

"Месседж понятен: Турция дала урок демократии своей явкой, которая близка к 90%", - резюмировал турецкий президент.

По данным подсчета более 97% бюллетеней Эрдоган приобретает около 52,6% голосов, сообщает Anadolu. Его главный соперник - представитель Республиканской народной партии (РНП) мухаррема Индже - имеет, по этим данным, поддержку 30,8% избирателей.

Напомним, в субботу, за день до президентских выборов в Турции, миллионы людей собрались на митинг оппозиционного политика Мухаррема Индже Республиканской народной партии - главного оппонента действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.