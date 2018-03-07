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Співачка TAYANNA зізналась, що закохана (ФОТО)
07.03.2018 12:40
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Відома українська співачка TAYANNA, яка нещодавно вдруге пробувала свої сили на Нацвідборі на конкурс "Євробачення-2018", але не перемогла, днями дала перший концерт після шоу.

Зірка з'явилася у клубі Caribbean Club з камерним концертом, виконавши всі хіти, в тому числі пісню, написану спеціально для шоу - "Леля". Втім, найбільше шанувальників зацікавило зізнання зірки - так, TAYANNA розповіла, що закохана, втім, не зізналася в кого. Очікуємо деталей!

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