Нацгвардия не охраняет объекты ГТС Украины

В Национальной гвардии Украины заявляют, что нацгвардейцы не охраняют ни один объект газотранспортной системы Украины.

"После пресс-конференции коммерческого директора НАК "Нафтогаз Украины" в некоторых СМИ появилась информация о том, что якобы Нацгвардия взяла под усиленный контроль объекты газотранспортной системы Украины. Эта информация не соответствует действительности. На данный момент Национальная гвардия Украины не осуществляет охрану ни одного объекта газотранспортной системы Украины", - сообщила пресс-служба Нацгвардии в среду.

Как сообщалось, 5 марта главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на пресс-конференции сообщил, что силовые структуры по просьбе НАК взяли под усиленную охрану объекты газотранспортной системы (ГТС) Украины.

"Мы это уже сделали (обратились к правоохранителям по вопросу охраны ГТС – ИФ). Сейчас все объекты критической инфраструктуры усиленно охраняются, в том числе Национальной гвардией Украины", – сказал Ю.Витренко.