Какая часть выигрыша НАК "Нафтогаз України" у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже поступит в госбюджет, станет известно после отображения решения в финансовой отчетности компании и аудита, заявил министр финансов Украины Александр Данилюк. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Согласно решению Стокгольмского арбитража, "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу" Фото: EPA "Мы рассчитываем, что значительная часть этих денег поступит в бюджет. Конкретная сумма выплаты в виде дивидендов или налога на прибыль будет рассчитана после отображения решения арбитража в финансовой отчетности "Нафтогазу" и аудита", – отметил он.С 2014 года "Газпром" и "Нафтогаз" судились в Стокгольмском арбитраже из-за контрактов на поставку природного газа из РФ в Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года.22 декабря 2017 года в "Нафтогазі" заявили о победе над "Газпромом" по всем спорным вопросам контракта на поставку газа. В то же время в "Газпроме" сообщили, что суд обязал "Нафтогаз" выплатить сумму просроченной задолженности в размере $2 млрд и проценты за просрочку.28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. НАК добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".1 марта стало известно, что "Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в Украину.В "Нафтогазі" расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа и заявили, что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков.2 марта глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз України" через Стокгольмский арбитраж. Он обвинил суд в "двойных стандартах"."Нафтогаз" с целью экономии газа инициировал акцию #Прикрути, к которой присоединился президент Украины Петр Порошенко. 3 марта он заявил, что дефицит газоснабжения в Украине ликвидирован.Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил вчера, что решение арбитража по контракту на поставку газа компания уже обжаловала, а по разбирательству о транзите жалоба будет подана до конца марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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