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Данилюк о выигрыше "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже: Мы рассчитываем, что значительная часть этих денег поступит в бюджет
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07.03.2018 12:45
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Какая часть выигрыша НАК "Нафтогаз України" у "Газпрома" в
Стокгольмском арбитраже поступит в госбюджет, станет известно после
отображения решения в финансовой отчетности компании и аудита,
заявил министр финансов Украины Александр Данилюк. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Согласно решению
Стокгольмского арбитража, "Газпром" должен выплатить $2,56
млрд в пользу "Нафтогазу" Фото: EPA "Мы рассчитываем, что
значительная часть этих денег поступит в бюджет. Конкретная сумма
выплаты в виде дивидендов или налога на прибыль будет рассчитана
после отображения решения арбитража в финансовой отчетности
"Нафтогазу" и аудита", – отметил он.С 2014 года "Газпром" и
"Нафтогаз" судились в Стокгольмском арбитраже из-за контрактов на
поставку природного газа из РФ в Украину и транзит газа через
территорию Украины от 2009 года.22 декабря 2017 года в
"Нафтогазі" заявили о победе над "Газпромом" по всем
спорным вопросам контракта на поставку газа. В то же
время в "Газпроме" сообщили, что суд обязал
"Нафтогаз" выплатить сумму просроченной задолженности в
размере $2 млрд и проценты за просрочку.28 февраля 2018 года
Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к
"Газпрому" о недостаточных объемах транзита. НАК добилась
компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух
арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить
$2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".1 марта стало известно, что
"Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты
мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании
также заявили, что не будут поставлять газ в Украину.В "Нафтогазі"
расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского
арбитража по контракту на поставку газа и заявили,
что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков.2
марта глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что
компания вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с
НАК "Нафтогаз України" через Стокгольмский арбитраж. Он
обвинил суд в "двойных стандартах"."Нафтогаз" с целью экономии газа
инициировал акцию #Прикрути, к которой присоединился
президент Украины Петр Порошенко. 3 марта он заявил,
что дефицит газоснабжения в Украине ликвидирован.Заместитель
председателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил вчера,
что решение арбитража по контракту на поставку газа компания уже
обжаловала, а по разбирательству о транзите жалоба будет подана до
конца марта.
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