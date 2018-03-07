Гусейнов отмечает, что замечал слежку за собой, и считает, что его жизнь в опасности

Это он подтвердил в комментарии " Радио Свобода ".

Гусейнов отмечает, что замечал слежку за собой, и считает, что его жизнь в опасности. Вместе с тем он отметил, что к украинским правоохранителям не обращался, поскольку убежден, что те хотят его экстрадиции в Азербайджан.

Ранее сегодня в комментарии "Центра информации о правах человека" Фикрат Гусейнов рассказал, что к нему пришли четверо мужчин в штатском, представившиеся представителями полиции, но не показали никаких документов, и пытались его поймать якобы из-за розыск Интерполом. При этом, по словам журналиста, некоторые из них говорил азербайджанской.

Ранее в эфире "Радио Свобода" Фикрат Гусейнов заявил, что Интерпол прекратил его международный розыск еще 13 ноября прошлого года, но экстрадиционную проверку в Украине к нему не прекратили. Генеральная прокуратура Украины в ответ на требование Радио Свобода заявила, что проверка происходит на основе обращения Генпрокуратуры Азербайджана.

О задержании Гусейнова в аэропорту "Борисполь" стало известно 14 октября 2017-го. По данным Госпогранслужбы, причиной задержания стало то, что журналист находится в базе разыскиваемых лиц Интерпола. Сначала его арестовали, но затем суд отпустил журналиста на поруки народного депутата Николая Княжицкого.

По данным Генпрокуратуры Украины, в Азербайджане Гусейнову инкриминируют обман, подделку документов и организации незаконной миграции.

Журналист Фикрат Гусейнов оставил Азербайджан более 10 лет назад, после того, как его похитили и жестоко избили, а похитителей не нашли. Он получил статус беженца в Нидерландах, а позднее - гражданство этой страны.

Дело Фикрата Гусейнова - не единственный такой случай в Украине. Примерно в тот же период времени, когда задержали этого азербайджанского журналиста - осенью прошлого года - было еще два задержания, так же - через розыск Интерпола. Речь идет об оппозиционной журналистке и блогера из Казахстана Жанар Ахметова и узбекского журналиста Назруллу Охунджонова. По данным проекта «Без границ», как и Гусейнова, их обоих отпустили на поруки депутатов Верховной Рады Украины, но судебных решений по этим делам до сих пор нет.