Братья Россияне!!!

Сейчас на сайты пришло "новое поколение" троллей, отрабатывающие 70 млрд. дол., выделенных госдепом США,для свержения В.В. Путина. В соцсетях, они играют всякие профессии и различные слои населения: медработниками,дедушками, бабушками, лицами любой национальности, многодетными мамами и папами, учителями, пенсионерами и т.д.

Работают в группах и различных темах по 5 человек. В каждой такой группе, есть психолог и аналитик.Используют, умышленно заготовленную и искаженную, но с виду правдивую информацию. Переспорить их попросту невозможно, они при споре вместе набрасываются на Вас и создают иллюзию, что недовольных в России большинство.

Смысл их постов заключается в том, что в них будет осуждаться и искажаться всё, что происходит в России. Например,олимпиада представляется, как показушное мероприятие, направленное на растранжиривание финансовых госсредств.Вас постоянно будут настраивать на то, что олимпиада проведена для"поднятия авторитета Путина" в мире.

Вам будут приводиться финзатраты на олимпиаду и полную их неокупаемость, разрушаемость олимпийских объектов и т.д.Аналогично будет осуждаться все, что делается в стране: дороги, новые предприятия, добыча и реализация полезных ископаемых, нефти, газа, золотой фондстраны, финансовой помощи Новороссии и т.д. и т.п. Все посты обычно,будут кончаться призывами о консолидации общества, против нищеты народа и Путина с его личной и богатой жизнью.Обязательно, частично в их постах используется и правдивая информация, но на том и держится любая дезинформация!

Всё, что пишут представители ГОСДЕПа, профессионально сфабрикованно и умышленно подтасованые факты, для соцсетей России. Они используют всякие термины, как "Честное государство, Нищета народа,Разворовали Россию, Зажрались Госправители. Затрагивается тема ЖКХ, Пенсий,Пособий, Медицина, Образование, Полиция, финансирование наших регионов и других стран, межнациональные вопросы, рост цен, судебная система, экология ит.д.".

В эту дискуссию, будут подключаться и проживающие в России -представители пятой колонны. Их цель, переубедить Вас в правоте их доводов и спровоцировать неприязнь к власти. Госдепартамент через санкции, пытается создать в России социальные проблемы,чтобы обвинить в этом В.В. Путина.

Не покупайтесь на Американскую наживку, чего стоит гопп - со смыком,можете убедиться по событиям, в европейско - демократической Украине.Неосведомленному человеку, в этом ложь очень трудно разобраться!



Рекомендую к обязательному просмотру:

Будьте бдительны!

Сводка.нет - Новости Украины и Мира