Взрыв автомобиля в ночь на среду, 7 марта, возле станции метро Лесная в устроил сотрудник полиции, прежний "беркутовец", пишет Интерфакс-Украина .

По словам пресс-секретаря Службы безопасности Украины, правоохранителя пытались поймать за торговлю оружием. Во время задержания он взорвал гранату.

"Это была спецоперация СБУ по задержанию торговца оружием, бывшего "беркутовца", нынешнего сотрудника полиции. В ходе задержания он бросил гранату в нашего сотрудника", - сообщила Гитлянская.

Она также отметила, что по данному факту открыто уголовное производство по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Стоит отметить, что у пострадавшего сотрудника СБУ легкие телесные повреждения.

Как сообщал svodka.net, после взрыва гранаты около станции столичного метро "Лесная", в результате которого был поврежден легковой автомобиль, киевская полиция ввела план "Сирена" .

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