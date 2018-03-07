Соответствующие фото публикует депутат земли Северный Рейн-Вестфалия от AfD Кристиан Блекс на своей странице в Twitter.

Напомним, 3 февраля в оккупированный Крым прибыли депутаты трех региональных парламентов Германии от AfD, между которых был и Кристиан Блекс.

Как передает англоязычная редакция DW, в немецкую делегацию вошли четверо депутатов Бундестага и трое депутатов местных парламентов.

Заместитель лидера AfD Гельмут Зайфен заявил, что эта поездка носит частный характер.

«Цель поездки — тщательно изучить на месте информацию о гуманитарной ситуации и о восстановительных работах в районах, которые были освобождены от террористов», — говорится в заявлении партии, которое цитирует немецкое издание Der Spiegel.

Также в AfD подчеркивают, что немецким СМИ нельзя доверять в вопросе освещения конфликта в Сирии.

В частности, немецкая делегация провела многочасовую встречу в верховным муфтием Сирии Ахмадом Хассаном, который близок к правящему режиму страны.

В 2011 году Ахмад Хассан пригрозил отправить смертников в США и ЕС, если они вмешаются в конфликт в Сирии.

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