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Делегация из Германии посетила Сирию (фото)
07.03.2018 12:49
Делегация из Германии посетила Сирию (фото) Немецкие депутаты от правопопулисткой партии "Альтернатива для Германии" (Alternative für Deutschland, AfD) посетили подконтрольные правительству регионы Сирии.

Соответствующие фото публикует депутат земли Северный Рейн-Вестфалия от AfD Кристиан Блекс на своей странице в Twitter.

Напомним, 3 февраля в оккупированный Крым прибыли депутаты трех региональных парламентов Германии от AfD, между которых был и Кристиан Блекс.

Как передает англоязычная редакция DW, в немецкую делегацию вошли четверо депутатов Бундестага и трое депутатов местных парламентов.

Заместитель лидера AfD Гельмут Зайфен заявил, что эта поездка носит частный характер.

«Цель поездки — тщательно изучить на месте информацию о гуманитарной ситуации и о восстановительных работах в районах, которые были освобождены от террористов», — говорится в заявлении партии, которое цитирует немецкое издание Der Spiegel.

Также в AfD подчеркивают, что немецким СМИ нельзя доверять в вопросе освещения конфликта в Сирии.

В частности, немецкая делегация провела многочасовую встречу в верховным муфтием Сирии Ахмадом Хассаном, который близок к правящему режиму страны.

В 2011 году Ахмад Хассан пригрозил отправить смертников в США и ЕС, если они вмешаются в конфликт в Сирии.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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