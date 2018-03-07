|Ой, мы вас немножечко оккупировали. Но можно я проеду через вас? — журналист
|07.03.2018 12:49
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Кандидат в президенты Ксения Собчак обратилась в посольство Украины за разрешением посетить аннексированный Крым для ведения своей кампании.
Ну, собственно, то, о чем я и говорю. Пытаясь играть с Рейхом по его правилам, ты непременно столкнешься с искривлением адекватного восприятия картины мира. Неизбежно. Потому что когда ты вроде как хочешь оставаться и в реальном мире, но в то же время понимаешь, что вынужден действовать по правилам искривленного шизоидного пространства — то в этот момент обязательно происходит переклин.
Жить одновременно в двух перпендикулярных мирах человеческий мозг не может. Синапсы не выдерживают. Нет, тебе-то, непременно, будет казаться, что ты просто пытаешься действовать в рамках разрешенных обстоятельств. Но со стороны… Из реальности…
Ой, мы тут вас оккупировали немножечко, но ничего, если мы через вас проедем на нашу вашу оккупированную территорию, чтобы провести там выборы в Рейхстаг нашего оккупационного Рейха — вы же не будете против, да?
Эммм…. блять… штоа?
В медицине существование одного сознания в двух непересекающихся мирах называется шизофренией.
Извините.
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