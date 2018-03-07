Аудитория Viber в Украине за 2017 год выросла на 11%

Рост аудитории приложения Viber в Украине за 2017 год составил более чем 11% по сравнению с 2016 годом, а количество регистраций в январе 2018 года возросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, отмечается в сообщении пресс-службы компании.

В то же время, в компании не называют точной цифры абонентов, а также не раскрывают финансовых данных, ссылаясь на корпоративную информационную политику материнской компании Rakuten Group (Япония).

"Возросло также и количество сообщений, которые украинские пользователи Viber отправили собеседникам с января 2017 по январь 2018 года – до 55 млрд, что на 80% больше, чем в предыдущем году. Сейчас мессенджер есть у каждого второго жителя Украины", - отмечается в сообщении.

По данным компании, в 2017 году пользователи Viber в Украине чаще общались между собой с помощью бесплатных вызовов внутри приложения. Так, пользователи мессенджера 1 млрд раз воспользовались возможностью аудио- и видеозвонков, что на вдвое больше, чем в 2016 году. При этом средняя продолжительность разговоров превысила 6 минут.

Тенденции пользования Viber в Украине совпадают с международными. В 70% случаев на протяжении 2017 года жители Украины заходили в мессенджер с мобильного телефона (Android), в 19% с iPhone (iOS), в 4% использовали Viber с планшета, а еще в 7% – версию для компьютера.

Viber является частью японской Rakuten Inc., работающей в сфере электронной коммерции и финансовых услуг. В 2018 году Viber доступен в 193 странах мира и локализирован на 28 языков.