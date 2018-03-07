|Элина Свитолина за день выиграла астрономическую сумму
|07.03.2018 12:53
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала победительницей американского выставочного турнира Tie Break Tens.
Наша теннисистка отдала соперницам только шесть очков на пути к трофею и призу в 250 тысяч долларов, передает .
В стартовом поединке Свитолина обыграла Винус Уильямс со счетом – 10:3, в полуфинале "всухую" прошла Коко Вандевей – 10:0, а в финальном противостоянии справилась с 33-й ракеткой мира Чжан Шуай – 10:3.
ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТIE BREAK TENS
Первый круг
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