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Элина Свитолина за день выиграла астрономическую сумму
07.03.2018 12:53
Элина Свитолина за день выиграла астрономическую сумму По теме:

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала победительницей американского выставочного турнира Tie Break Tens.

Наша теннисистка отдала соперницам только шесть очков на пути к трофею и призу в 250 тысяч долларов, передает .

В стартовом поединке Свитолина обыграла Винус Уильямс со счетом – 10:3, в полуфинале "всухую" прошла Коко Вандевей – 10:0, а в финальном противостоянии справилась с 33-й ракеткой мира Чжан Шуай – 10:3.

ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТIE BREAK TENS

Первый круг
Вандевей – Хантухова – 10:7
Свитолина – В. Уильямс – 10:3
С. Уильямс – Бартоли – 10:6
Чжан – Кырстя – 10:4

Полуфиналы
Свитолина – Вандевей – 10:0
Чжан – С. Уильямс – 13:11

Финал
Свитолина – Чжан – 10:3

 







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