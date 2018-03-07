Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала победительницей американского выставочного турнира Tie Break Tens.

Наша теннисистка отдала соперницам только шесть очков на пути к трофею и призу в 250 тысяч долларов, передает .

В стартовом поединке Свитолина обыграла Винус Уильямс со счетом – 10:3, в полуфинале "всухую" прошла Коко Вандевей – 10:0, а в финальном противостоянии справилась с 33-й ракеткой мира Чжан Шуай – 10:3.

ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТIE BREAK TENS

Первый круг

Вандевей – Хантухова – 10:7

Свитолина – В. Уильямс – 10:3

С. Уильямс – Бартоли – 10:6

Чжан – Кырстя – 10:4



Полуфиналы

Свитолина – Вандевей – 10:0

Чжан – С. Уильямс – 13:11



Финал

Свитолина – Чжан – 10:3

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