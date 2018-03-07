|
Украинцы не доверяют женщинам-политикам – опрос
|
07.03.2018 12:54
|
По результатам опроса Киевского международного института
социологии, самым низким уровень доверия оказался к лидеру ВО
"Батьківщина" Юлии Тимошенко, внефракционному нардепу Надежде
Савченко, первому вице-спикеру Верховной Рады Ирине Геращенко,
вице-спикеру Оксане Сыроид, нардепу от БПП Ольге Богомолец и
омбудсмену Валерии Лутковской. У Надежды Савченко самый низкий
баланс доверия-недоверия Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com
Институт провел опрос между украинцев относительно доверия к
женщинам-политикам и общественным деятелям. Авторы исследования
поинтересовались у респондентов об их отношении к лидеру ВО
"Батьківщина" Юлии Тимошенко, внефракционному нардепу Надежде
Савченко, первому вице-спикеру Верховной Рады Ирине Геращенко,
вице-спикеру Оксане Сыроид, нардепу от БПП Ольге Богомолец и
омбудсмену Валерии Лутковской.По результатам опроса, наиболее
известными женщинами-политиками являются Тимошенко (98%) и Савченко
(95%), следом расположились Богомолец (77%), Геращенко (74%);
Лутковская (35%) и Сыроид (47%).Самым низким уровень доверия
оказался к Лутковской (6%), Сыроид (8%) и Савченко (10%). Больше в
Украине доверяют Богомолец (18%), Тимошенко (17%) и Геращенко
(15%).По балансу доверия-недоверия (процент тех, кто доверяет,
минус процент тех, кто не доверяет), лидерами опроса являются
Сыроид и Лутковская (-11 процентных пунктов), следом идут Богомолец
(-14) и Геращенко (-19), затем Тимошенко (-44) и Савченко
(-56).Исследователи отметили взаимосвязь: чем известней
женщина-политик, тем ниже уровень доверия к ней.Опрос проводился с
9 по 18 февраля в 110 населенных пунктах по всей Украине. Участие в
исследовании приняли 2043 респондентов. Статистическая ошибка не
превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% – для
показателей близких к 25%, 2,0% – для показателей близких к 10%,
1,4% – для показателей близких к 5%.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира