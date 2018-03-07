По результатам опроса Киевского международного института социологии, самым низким уровень доверия оказался к лидеру ВО "Батьківщина" Юлии Тимошенко, внефракционному нардепу Надежде Савченко, первому вице-спикеру Верховной Рады Ирине Геращенко, вице-спикеру Оксане Сыроид, нардепу от БПП Ольге Богомолец и омбудсмену Валерии Лутковской. У Надежды Савченко самый низкий баланс доверия-недоверия Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com Институт провел опрос между украинцев относительно доверия к женщинам-политикам и общественным деятелям. Авторы исследования поинтересовались у респондентов об их отношении к лидеру ВО "Батьківщина" Юлии Тимошенко, внефракционному нардепу Надежде Савченко, первому вице-спикеру Верховной Рады Ирине Геращенко, вице-спикеру Оксане Сыроид, нардепу от БПП Ольге Богомолец и омбудсмену Валерии Лутковской.По результатам опроса, наиболее известными женщинами-политиками являются Тимошенко (98%) и Савченко (95%), следом расположились Богомолец (77%), Геращенко (74%); Лутковская (35%) и Сыроид (47%).Самым низким уровень доверия оказался к Лутковской (6%), Сыроид (8%) и Савченко (10%). Больше в Украине доверяют Богомолец (18%), Тимошенко (17%) и Геращенко (15%).По балансу доверия-недоверия (процент тех, кто доверяет, минус процент тех, кто не доверяет), лидерами опроса являются Сыроид и Лутковская (-11 процентных пунктов), следом идут Богомолец (-14) и Геращенко (-19), затем Тимошенко (-44) и Савченко (-56).Исследователи отметили взаимосвязь: чем известней женщина-политик, тем ниже уровень доверия к ней.Опрос проводился с 9 по 18 февраля в 110 населенных пунктах по всей Украине. Участие в исследовании приняли 2043 респондентов. Статистическая ошибка не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% – для показателей близких к 25%, 2,0% – для показателей близких к 10%, 1,4% – для показателей близких к 5%. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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