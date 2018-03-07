Брюссель уже подготовил контрмеры по решению президента США Дональда Трампа о введении высоких тарифов на импорт стали и алюминия.

От торговой войны никто не выиграет. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, информирует svodka.net.

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Она предупредила, что последствия введения тарифов на импорт будут серьезными.

Об этом сообщает Reuters.

«Макроэкономическое влияние будет серьезным, не только если меры применят США. Особенно серьезным оно будет, когда на такие действия захотят ответить страны, которые наиболее пострадают, такие как Канада, европейские страны, в частности Германия «, — сказала Лагард.

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Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины на импорт стали и алюминия из Европы, а также ввести высокие пошлины на европейские автомобили.

«В так называемой торговой войне, обусловленной взаимным увеличением импортных тарифов, никто не выиграет, убытки несут все стороны», — отметила Лагард.

Директор МВФ надеется, что Трамп не будет реализовать свое обещание.

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Лагард порекомендовала сторонам сесть за стол переговоров.

Как сообщали новости мира ранее, президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно.

Жестко отреагировать на введение торговых ограничений пообещал президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Брюссель уже подготовил контрмеры по решению президента США Дональда Трампа о введении высоких тарифов на импорт стали и алюминия.

По данным Politico.eu, под «месть» могут попасть товары из политически чувствительных штатов для республиканцев, такие как мотоциклы производителя Harley-Davidson из Висконсина, апельсиновый сок из Флориды и виски из Кентукки, штата лидера большинства в Сенате США.

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