Во время проведения спецоперации СБУ в Киеве торговец оружием, сотрудник полиции, применил гранату, заявила спикер спецслужбы Елена Гитлянская. В СБУ подтвердили, что во взрыве авто и торговле боеприпасами подозревают действующего полицейского Фото: kyiv.npu.gov.ua По данному факту открыто уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), отметила Гитлянская.По словам спикера СБУ, у пострадавшего от взрыва сотрудника легкие телесные повреждения.По информации волонтера Романа Синицина, экс-беркутовец, бросивший гранату – действующий сотрудник батальон полиции особого назначения ГУ НП в Киевской области, полицейский Иващенко Владимир Юрьевич. Он пытался продать патроны 7.62. https://www.facebook.com/romabra/posts/10204029994868308 По данным агентства УНН, сотрудники СБУ проводили контрольную закупку боеприпасов. В момент, когда представители спецслужбы пытались поймать злоумышленника, тот оказал сопротивление и убегая, бросил в салон машины гранату – вероятно, РГД-5. Столичной полицией был введен план "Сирена" – на поиски злоумышленника ориентированы все патрульные наряды и оперативники столицы. Как сообщает сайт киевской полиции, в результате взрыва один человек получил осколочное ранение и был доставлен в больницу. Машина сгорела полностью, пожар тушили сотрудники ГСЧС. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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