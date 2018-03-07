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Взрыв авто гранатой в Киеве совершил полицейский, экс-"беркутовец" - СБУ
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07.03.2018 12:54
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Во время проведения спецоперации СБУ в Киеве торговец оружием,
сотрудник полиции, применил гранату, заявила спикер спецслужбы
Елена Гитлянская. В СБУ подтвердили, что во взрыве авто и торговле
боеприпасами подозревают действующего полицейского Фото:
kyiv.npu.gov.ua По данному факту открыто уголовное производство по
ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь
сотрудника правоохранительного органа), отметила Гитлянская.По
словам спикера СБУ, у пострадавшего от взрыва сотрудника легкие
телесные повреждения.По информации волонтера Романа Синицина,
экс-беркутовец, бросивший гранату – действующий сотрудник батальон
полиции особого назначения ГУ НП в Киевской области, полицейский
Иващенко Владимир Юрьевич. Он пытался продать патроны 7.62.
https://www.facebook.com/romabra/posts/10204029994868308
По данным агентства УНН, сотрудники СБУ проводили контрольную
закупку боеприпасов. В момент, когда представители спецслужбы
пытались поймать злоумышленника, тот оказал сопротивление и убегая,
бросил в салон машины гранату – вероятно,
РГД-5. Столичной полицией был введен план
"Сирена" – на поиски злоумышленника ориентированы все
патрульные наряды и оперативники столицы. Как сообщает сайт
киевской полиции, в результате взрыва один человек получил
осколочное ранение и был доставлен в больницу. Машина сгорела
полностью, пожар тушили сотрудники ГСЧС.
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