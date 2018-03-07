Весна во всю начинается в Российской Федерации, в Большереченском зоопарке Омской области проснулся первый из медведей, которым в нынешнем году оказался Кузя, вышедший из своего домика, передает СуперОмск .

По словам представителей зоопарка, после продолжительного сна мишка чувствует себя хорошо, однако из-за низкой температуры воздуха с удовольствием поспал бы еще недельку. Ему пока лень двигаться и активничать, следовательно свои первые дни после пробуждения Кузя предпочитает проводить в горизонтальном положении - он лежит и дремлет.

"Он еще очень вялый и вялый, даже не подошел к нам, хотя мы ему вкусняшки предлагали и звали", - отметили в зоопарке.

В то же время уточняется, что вопреки депрессивному состоянию, Кузя охотно подкрепился кашами и рыбой после голодовки длительностью в три месяца.

Как сообщал svodka.net, в американском штате Калифорния медведица с двумя детенышами бродила по улицам Тахо-Сити , совершенно не боясь ни людей, ни машин. Животные посетили город поздним вечером, скорее только, в поисках пищи.

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