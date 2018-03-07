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Путин признал поставки российских боеприпасов на Донбасс
07.03.2018 12:55
Путин признал поставки российских боеприпасов на Донбасс
"Я когда об этом думаю, мне это производит сильное впечатление"
Президент России Владимир Путин действительно признал, что Россия поставляет боеприпасы на Донбасс.
Путин признал поставки российских боеприпасов на Донбасс Фото: reuters

"Сегодняшнее руководство Украины говорит мне, что от боеприпасов, которые поступают из России, погибают военнослужащие украинской армии. Я когда об этом думаю, мне это производит сильное чувство. Я считаю самом деле, что там все наши. Но мне всегда хочется спросить, от которых снарядов и пуль гибнут мирные граждане Донбасса. Надо говорить о том, как прекратить все это, как достичь мира, а не о боеприпасах " , - сказал Путин в фильме телеведущего Владимира Соловьева" Миропорядок 2018 ". Фильм размещен на странице Соловьева в «ВКонтакте».

Говоря о событиях евромайдан, Путин заявил, что на Западе "должны были понимать", что это происходит рядом с российской границей, а в Украине много людей, которые связывают себя с Россией.

Ради чего все это сейчас происходит Ради нищеты Ради нелегальной работы с использованием туристических виз?" - заявил он.

Напомним,  президент России Владимир Путин заявил, что Москву могли сознательно подвести к аннексии Крыма.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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