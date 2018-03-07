"Я когда об этом думаю, мне это производит сильное впечатление"

"Сегодняшнее руководство Украины говорит мне, что от боеприпасов, которые поступают из России, погибают военнослужащие украинской армии. Я когда об этом думаю, мне это производит сильное чувство. Я считаю самом деле, что там все наши. Но мне всегда хочется спросить, от которых снарядов и пуль гибнут мирные граждане Донбасса. Надо говорить о том, как прекратить все это, как достичь мира, а не о боеприпасах " , - сказал Путин в фильме телеведущего Владимира Соловьева" Миропорядок 2018 ". Фильм размещен на странице Соловьева в «ВКонтакте».

Говоря о событиях евромайдан, Путин заявил, что на Западе "должны были понимать", что это происходит рядом с российской границей, а в Украине много людей, которые связывают себя с Россией.

" Ради чего все это сейчас происходит Ради нищеты Ради нелегальной работы с использованием туристических виз?" - заявил он.