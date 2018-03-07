Daimler заинтересован в расширении сотрудничества с китайской Geely

Германский автомобилестроительный концерн Daimler AG заинтересован в развитии более тесных связей с китайским автопроизводителем Geely, заявил глава Daimler Дитер Цетше в ходе 88-го Женевского международного автосалона.

Тем не менее, любые виды сотрудничества двух компаний потребуют поддержки от нынешнего партнера Daimler в КНР - BAIC Motor Corp., отметил он.

В конце февраля основатель и председатель совета директоров Geely Ли Шифу объявил, что владеет 9,7%-ной долей в Daimler, что делает его крупнейшим акционером германского автоконцерна.

Д.Цетше хорошо отозвался о руководителе Geely, назвав его талантливым бизнесменом, пишет газета The Wall Street Journal.

По словам главы Daimler, Ли Шифу "преуспевает во всем, чего касается".

"Не требуется много воображения, чтобы увидеть потенциал Daimler", - заявил Д.Цетше, отметив, что сотрудничество с Geely может дать Daimler "больше вариантов".

Ли Шифу стремится превратить Geely в крупного международного автопроизводителя, который сможет на равных соперничать с Volkswagen AG, Toyota Motor Corp. и General Motors Co. В 2010 году Geely приобрела бренд автомобилей Volvo, а затем доли участия в автомобилестроительных компаниях в Великобритании и Малайзии.

По словам Д.Цетше, он не был удивлен новостью о том, что Ли Шифу приобрел долю в Daimler. В ходе встречи руководителей двух компаний в прошлом году Ли Шифу сообщил Д.Цетше, что хочет стать акционером Daimler и видит много потенциальных сфер для сотрудничества.

"Я сказал, что, непременно, открыт к любому сотрудничеству в Китае. После этого он сделал то, что должен был сделать, - сказал Д.Цетше. - Мы не ожидали, что это будет сделано в тот момент, однако сам по себе шаг не стал для нас полным сюрпризом".

Уже после того, что Ли Шифу раскрыл информацию о владении долей Daimler, он провел встречу с Д.Цетше, на которой представил различные варианты сотрудничества, в том числе возможности совместного использования технологий и участия в расходах.

BAIC и Mercedes-Benz, подразделение Daimler, работают над пятой совместной моделью автомобиля в Китае и планируют к 2020 году выпустить электромобиль под брендом EQ, принадлежащим Daimler.

В прошлом месяце Daimler и BAIC объявили о намерении инвестировать $1,9 млрд в строительство предприятия в Китае, которое будет производить в том числе и электромобили.