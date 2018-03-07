Госдеп пока не может анонсировать какую-либо встречу с представителями России.

Россия 2 марта направила Госдепартаменту требование о встрече госсекретаря Рекса Тиллерсона с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Об этом говорится в ответе российского посольства в Вашингтоне на заявления представителя Госдепа, информирует svodka.net.

Госдеп еще не получил запроса на встречу с госсекретарем кого бы то ни было, заявила на брифинге 6 марта представитель внешнеполитического ведомства США Хизер Науэрт. Ее спросили, возможна ли встреча Лаврова и Тиллерсона на этой неделе в Эфиопии. Науэрт заявила, что Госдеп пока не может анонсировать какую-либо встречу с представителями России.

«Мы обычно не комментируем рабочие процедуры по подготовке сугубо дипломатических встреч. Но, поскольку официальный представитель госдепа Х. Науэрт опять исказила реальность, вынуждены заявить, что требование о встрече С. В. Лаврова с Р. Тиллерсоном был направлен в госдеп 2 марта. Несколько раз пытались получить ясный ответ. Пока, увы, безуспешно», — заявило российское посольство в США. Его заявление опубликовано на странице дипмиссии в фейсбуке.

О подготовке переговоров Лаврова и Тиллерсона 16 января заявил РИА Новости посол США в Москве Джон Хантсман. Он отметил, что министры поддерживают регулярный контакт и что ему известно о подготовке их личной встречи. Но место и сроки ее проведения дипломат тогда назвать не смог.

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