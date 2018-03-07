Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине превышен на 27%

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине в период с 26 февраля по 4 марта превысил эпидемический порог на 27%, сообщил Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранении в своем бюллетене.

"Наблюдается региональное географическое распространение и высокая интенсивность активности гриппа и ОРВИ", – отмечено в сообщении.

Порог превышен в Волынской, Житомирской, Ривненской, Тернопольской, Черкасской и Черновицкой областях.

За отчетный период подтверждены три летальных случая связанных с гриппом типа В – в Запорожской, Кировоградской и Харьковской областях (шестилетний ребенок).